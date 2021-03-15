УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку

15 марта 2021, 08:22
Прослушать новость
Остановить

Российских военных поить никто не будет, заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Крым, Украина
Вода пойдет в Крым, когда полуостров вернется под контроль Украины / УНИАН

Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel. По его словам, россияне должны помнить, что, согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несет оккупант.

"Именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока что оккупированного ими Крыма. У нас нет возможности эффективного контроля и влияния, но мы знаем, что они там себе "гуляют" как настоящие оккупанты, арестовывая крымских татар, продавая имущество наших заводов, притесняя украинцев и Украинскую православную церковь", - отметил Резников.

Он добавил, что РФ милитаризует полуостров, завезла полмиллиона россиян несмотря на несогласие Украины, и таким образом осуществляет военное преступление в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года.

Резников отметил, что питьевой воды для гражданского населения в Крыму – достаточно. Просто ее надо разумно использовать.

"А если они (россияне, - ред.) милитаризуют Крым – никто не станет поить их военных и не будет обеспечивать их фабрики и заводы за наш счет. Это исключено", - резюмировал вице-премьер.

Читайте такжеУкраина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

Водный кризис в аннексированном Крыму

  • Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
  • Осенью 2020 года жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.
  • В октябре прошлого года у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
  • 22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

аннексия Крыма питьевая вода новости Украины новости Крыма Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине

Последние новости

08:57
Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование
08:47
Великий пост 2021: чего нельзя делать – главные ошибки в пост Видео
08:43
Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины мнение
08:22
Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку Видео
08:18
В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова Видео
Реклама
07:51
Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума Видео
07:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
07:33
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
07:14
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
07:09
Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма Видео
06:49
Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен мнение
06:39
The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому Видео
06:32
Как часто можно красить волосы и почему Видео
06:06
Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя Видео
05:28
Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах Видео
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:25
8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером Видео
03:50
Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе Видео
03:19
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
02:51
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Видео
Реклама
02:43
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
02:16
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
00:54
Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта Видео
00:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
00:20
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
00:15
Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах Видео
14 марта, воскресенье
23:36
Врач назвала опасное свойство арахиса для организма Видео
22:51
AstraZeneca отреагировала на приостановку ее применения в ряде стран Видео
22:27
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
21:57
Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева снова взлетела Видео
21:50
Полиция давила на семью убитой девочки на Херсонщине - СМИ Видео
21:26
В полиции раскрыли детали о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
20:41
В Харькове заявили о критической ситуации и коллапсе из-за COVID-19 Видео
20:30
Google обвинили в слежке за пользователями в режиме "инкогнито"
20:27
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
20:17
Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области Видео
20:07
Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине Видео
19:56
Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны Видео
19:27
Новая игра про Чужих обзавелась зрелищной геймплейной демонстрацией Видео
19:23
Обострение на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен боец ВСУ Видео
Реклама
19:20
Заря Динамо 0:2 – подопечные Луческу победили в центральном матче тура Видео
18:59
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Age of Empires Видео
18:52
В Британии предсказали исход возможной войны с Россией
18:47
У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году Видео
18:43
В Генштабе раскрыли планы о начале войны после захвата Крыма РФ Видео
17:58
Украинская студия Frogwares запустила распродажу игр о Шерлоке Холмсе Видео
17:56
Украинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины Видео
17:43
В Крыму самое популярное озеро оказалось на грани исчезновения Видео
16:58
Стало известно о новых проблемах с вакцинацией препаратом AstraZeneca Видео
16:57
В Украине резко взлетят цены на гречку Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять