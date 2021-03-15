Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку

Вода пойдет в Крым, когда полуостров вернется под контроль Украины / УНИАН

Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel. По его словам, россияне должны помнить, что, согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несет оккупант.

"Именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока что оккупированного ими Крыма. У нас нет возможности эффективного контроля и влияния, но мы знаем, что они там себе "гуляют" как настоящие оккупанты, арестовывая крымских татар, продавая имущество наших заводов, притесняя украинцев и Украинскую православную церковь", - отметил Резников.

Он добавил, что РФ милитаризует полуостров, завезла полмиллиона россиян несмотря на несогласие Украины, и таким образом осуществляет военное преступление в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года.

Резников отметил, что питьевой воды для гражданского населения в Крыму – достаточно. Просто ее надо разумно использовать.

"А если они (россияне, - ред.) милитаризуют Крым – никто не станет поить их военных и не будет обеспечивать их фабрики и заводы за наш счет. Это исключено", - резюмировал вице-премьер.

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Водный кризис в аннексированном Крыму

Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.

Осенью 2020 года жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.

В октябре прошлого года у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.

22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.