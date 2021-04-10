Генерал ВСУ раскрыл, может ли украинская армия отбить Донбасс

У ВСУ есть потенциал отвоевать Донбасс у боевиков / УНИАН

Украинская армия способна отбить Донбасс у пророссийских боевиков, но переход к наступательным боевым действиям – это прежде всего политическое решение.

Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, это не тот план, который можно воплотить в жизнь одним телефонным звонком "вперед и пошли".

"Это уже другое измерение: другие потери и расходы. К этому нужно готовиться, в том числе в информационном плане, формировании общественного мнения и поддержки западных партнеров. Я уже не говорю об экономических возможностях государства и возможной мобилизации определенных отраслей экономики", – отметил Забродский.

При этом потенциал отвоевать Донбасс у ВСУ есть. Основой этого процесса является политическая воля.

"Если она (политическая воля, - ред.) будет – Украина способна в том числе и к такому варианту действий. Я в этом уверен", – резюмировал генерал-лейтенант ВСУ.

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В свою очередь, советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.