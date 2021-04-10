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Генерал ВСУ раскрыл, может ли украинская армия отбить Донбасс

10 апреля 2021, 14:07
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Наступательные боевые действия зависят от политической воли. При этом это не тот план, который можно воплотить в жизнь одним телефонным звонком.

Донбасс
У ВСУ есть потенциал отвоевать Донбасс у боевиков / УНИАН

Украинская армия способна отбить Донбасс у пророссийских боевиков, но переход к наступательным боевым действиям – это прежде всего политическое решение.

Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, это не тот план, который можно воплотить в жизнь одним телефонным звонком "вперед и пошли".

"Это уже другое измерение: другие потери и расходы. К этому нужно готовиться, в том числе в информационном плане, формировании общественного мнения и поддержки западных партнеров. Я уже не говорю об экономических возможностях государства и возможной мобилизации определенных отраслей экономики", – отметил Забродский.

При этом потенциал отвоевать Донбасс у ВСУ есть. Основой этого процесса является политическая воля.

"Если она (политическая воля, - ред.) будет – Украина способна в том числе и к такому варианту действий. Я в этом уверен", – резюмировал генерал-лейтенант ВСУ.

Читайте такжеБудет ли большая война с Россией: Резников дал ответКак сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не собирается освобождать Донбасс военным путем. Подобные заявления со стороны России не соответствуют действительности. Киев намерен мирно урегулировать российско-украинский конфликт на Востоке страны.

В свою очередь, советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

ВСУ война на Донбассе Михаил Забродский новости Украины
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