У Зеленского назвали условие обострения боевых действий на Донбассе

Ситуация на Донбассе зависит от действий Путина - Данилов / УНИАН

Российские войска в большом количестве стянуты к украинским границам, наблюдаются определенные действия. Обострение ситуации на Донбассе зависит от действий президента РФ Владимира Путина. Украина не планирует усиления военных действий и ценит жизни украинских солдат. Президент Владимир Зеленский прикладывает максимальные усилия для завершения российско-украинской войны на востоке страны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью lb.ua заявил, что повышение концентрации российских войск на границах с Украиной наблюдается уже не первый год. Россияне размещают там военные силы в большом количестве. Сегодня действительно фиксируется их определенное передвижение.

"Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - отметил Данилов.Читайте такжеВ Кремле заявили о позиции Путина по "защите россиян" на Донбассе

По его словам, вопрос возможного обострения войны России и Украины на Донбассе зависит от того, как будет действовать российский президент Владимир Путин. Глава украинского государства Владимир Зеленский, в свою очередь, работает над тем, чтобы этого не допустить. Со стороны Киева никаких обострений не планируется. Украина стремится к миру и ценит жизни своих солдат.

"С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее", - сказал чиновник.

Также он добавил, что в дальнейшем Украина продолжит стремиться к миру и не намерена осуществлять какие-либо действия в отношении РФ, которые могут расцениваться как провокации.Читайте такжеВ России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной

"С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека - самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович (Зеленский). Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России и Украины на Донбассе