Будет ли наступление ВСУ на Донбассе: в ОП дали ответ

Украина добивается переговоров в нормандском формате и двигается к миру всеми возможными дипломатическими способами.
Украина не планирует наступление на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой на телеканале Дом.
По ее словам, Киев намерен достичь мира только путем переговоров. Мендель отметила, что это стойкое убеждение команды президента.
Украина добивается переговоров в нормандском формате и двигается к миру всеми возможными дипломатическими способами.
Читайте такжеГенерал ВСУ раскрыл, может ли украинская армия отбить Донбасс"Но другое дело – это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же - в оккупированном Крыму", - сказала Мендель.
"А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", – добавила пресс-секретарь Зеленского.
Ситуация на Донбассе - последние новости:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что с начала 2021 года на Донбассе погибли 26 украинских воинов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.
- Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший руководитель антитеррористической операции на Донбассе Михаил Забродский оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУ.