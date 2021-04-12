Будет ли наступление ВСУ на Донбассе: в ОП дали ответ

Киев намерен достичь мира только путем переговоров / УНИАН

Украина не планирует наступление на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой на телеканале Дом.

По ее словам, Киев намерен достичь мира только путем переговоров. Мендель отметила, что это стойкое убеждение команды президента.

Украина добивается переговоров в нормандском формате и двигается к миру всеми возможными дипломатическими способами.

Читайте такжеГенерал ВСУ раскрыл, может ли украинская армия отбить Донбасс"Но другое дело – это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же - в оккупированном Крыму", - сказала Мендель.

"А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", – добавила пресс-секретарь Зеленского.

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