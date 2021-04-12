У Зеленского рассказали, сколько защитников Украины погибло на Донбассе

Команда президента убеждена в необходимости переговоров по урегулированию ситуации на востоке страны.
Только с начала 2021 года на Донбассе погибли 26 украинских воинов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
В июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдение режима о прекращения огня на Донбассе. Однако с начала этого года вновь возобновились активные обстрелы, напомнила Мендель в эфире передачи Взгляд с Банковой на телеканале Дом.
"За полгода, в течение которых придерживались режима тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году за чуть более три месяца погибли 26 украинских военных", - рассказала Мендель.
Она добавила, что команда президента убеждена в необходимости переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.
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Обострение на Донбассе - последние новости:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.