У Зеленского рассказали, сколько защитников Украины погибло на Донбассе

Ситуация на Донбассе в последнее время обострилась / Reuters

Только с начала 2021 года на Донбассе погибли 26 украинских воинов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдение режима о прекращения огня на Донбассе. Однако с начала этого года вновь возобновились активные обстрелы, напомнила Мендель в эфире передачи Взгляд с Банковой на телеканале Дом.

"За полгода, в течение которых придерживались режима тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году за чуть более три месяца погибли 26 украинских военных", - рассказала Мендель.

Она добавила, что команда президента убеждена в необходимости переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

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