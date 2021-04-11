Боевики ударили по ВСУ на Донбассе, украинская армия несет потери

Боевики атаковали ВСУ на Донбассе, украинская армия несет потери / УНИАН

Боевики на Донбассе в субботу, 10 апреля, обстреляли украинские позиции 9 раз. В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

"Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - сказано в сообщении ООС.

В штабе ООС уточнили, что еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - рассказали в штабе.

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