Боевики ударили по ВСУ на Донбассе, украинская армия несет потери

Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Боевики на Донбассе в субботу, 10 апреля, обстреляли украинские позиции 9 раз. В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.
"Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - сказано в сообщении ООС.
В штабе ООС уточнили, что еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - рассказали в штабе.
Обострение на Донбассе - о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.