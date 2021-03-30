Хомчак объяснил, почему Зеленский не дает команду о наступлении на Донбассе

У Верховного главнокомандующего нет проблемы дать команду или принять решение. Просто необходимо просчитывать все последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе. Однако прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности, резервы.
Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью изданию Гордон. По его словам, наступление на Донбассе может обернуться множественными смертями среди гражданского населения.
"Я вам гарантирую: у Верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город", – подчеркнул он.
Хомчак отметил, что при наступлении есть много рисков, также необходимо учитывать международное гуманитарное право.
"Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году", – добавил он.
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Война на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
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- Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что противостояние с Россией будет продолжаться еще очень долго. По его словам, остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем.
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