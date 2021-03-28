Арестович заявил, что Украину ждет долгое противостояние с РФ

Арестович о ситуации на Донбассе / УНИАН

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что противостояние с Россией будет продолжаться еще очень долго.

По его словам, остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем.

"Представим себе невозможное: мы полностью пошли на российские условия. Это будет только началом дальнейшего движения российского Молоха на Украину. Мы это прекрасно понимаем и не пойдем на это. Остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем, по крайней мере, ее военную составляющую, война это же больше, чем военные действия. Она не закончится на дипломатическом фронте, информационном и экономическом. Будут провокации спецслужб, соответствующая борьба, будет работа против нас внутри Украины, это долгая история", — сказал он.

По словам Арестовича, на данный момент главное прекратить гибель украинцев на востоке страны.

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"Противостояние с Россией – это очень и очень надолго. Наша задача – остановить военную составляющую, когда стреляют и гибнут, мы пытаемся это сделать", — сказал он, передает Украина 24.

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