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Арестович заявил, что Украину ждет долгое противостояние с РФ

28 марта 2021, 23:52
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Советник ТКГ рассказал, что ждет Украину в случае уступок России.

Арестович
Арестович о ситуации на Донбассе / УНИАН

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что противостояние с Россией будет продолжаться еще очень долго.

По его словам, остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем.

"Представим себе невозможное: мы полностью пошли на российские условия. Это будет только началом дальнейшего движения российского Молоха на Украину. Мы это прекрасно понимаем и не пойдем на это. Остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем, по крайней мере, ее военную составляющую, война это же больше, чем военные действия. Она не закончится на дипломатическом фронте, информационном и экономическом. Будут провокации спецслужб, соответствующая борьба, будет работа против нас внутри Украины, это долгая история", — сказал он.

По словам Арестовича, на данный момент главное прекратить гибель украинцев на востоке страны.

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"Противостояние с Россией – это очень и очень надолго. Наша задача – остановить военную составляющую, когда стреляют и гибнут, мы пытаемся это сделать", — сказал он, передает Украина 24.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Российские незаконные вооруженные формирования 26 марта обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.

война на Донбассе Алексей Арестович
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