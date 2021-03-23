Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ по Донбассу

"Зрады" и "красных линий" в мирном плане по Донбассу нет. Поправки Украины в этот документ внесены еще две недели назад.
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что содержание проектов по минскому переговорному процессу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.
Арестович отметил в эфире Радио Донбас.Реалии, что дело не в "секрете, а в конфиденциальности". По его словам, об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством.
Он добавил, что документ объявляется только тогда, когда он подписан как договоренность. Хотя, по его мнению, часть хода переговоров можно было бы показать.
"Это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как – россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер – и не раскрываем, раз они просят", – сказал Арестович.
Советник украинской делегации в ТКГ отметил, что содержание плана Франции и Германии по урегулированию ситуации в ОРДЛО на уровне нормандского формата ему неизвестно. При этом по ходу переговоров понятно, что "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану," где стороны обязуются выполнить договоренности по пунктам, как дорожную карту. Условием выполнения договоренностей является полная демилитаризация и обеспечение безопасности.
Арестович утверждает, что "зрады" и "красных линий" в мирном плане по Донбассу нет. Он добавил, что поправки Украины в этот план внесены еще две недели назад. В то же время Москва обвиняет Киев в их отсутствии.
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Урегулирование ситуации на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
- Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
- 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за расширение "нормандского формата" за счет США. По его мнению, присутствие Штатов "укрепит позвоночник" переговоров.
- Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что в ОП считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Там уверены, что участие Вашингтона позволит сделать переговорный процесс более эффективным.