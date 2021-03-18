Кравчук объяснил необходимость присоединения США к нормандским переговорам

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за расширение "нормандского формата" за счет США. По его мнению, присутствие Штатов "укрепит позвоночник" переговоров.

Кравчук отметил в интервью Радио Свобода, что Россия не слушает европейских политиков.

"Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском, - ред.) укрепит позвоночник этой организации, и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех его участников. В то же время, по словам Кравчука, Россия не имеет оснований отказать США в участии в переговорах.

Читайте такжеЭксперт назвал главный риск для Украины, если США присоединятся к переговорам по Донбассу

Участие США в нормандском формате - о чем ранее писал Главред: