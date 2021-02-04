Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу

Заявления чиновников администрации Байдена свидетельствуют о поддержке Киева, отметил Леонид Кравчук.
Украина выступает в поддержку возможного привлечения США к переговорам в рамках Нормандского формата. Такой шаг усилит процесс и позволит ужесточить влияние на Россию. Однако Москва решительно выступает против такой инициативы и вряд ли когда-нибудь на это согласится. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
По его словам, администрация Джо Байдена поддерживает украинское государство, и участие Штатов в Нормандском формате в любой форме могло бы положительно отразиться на процессе.
"Я думаю, вопрос об участии США в нормандском формате... Я не знаю, в какой форме... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - полагает Кравчук.
Впрочем, он подчеркнул, что Россия ни в коем случае не согласится на участие США в переговорном процессе по Донбассу. Но это не означает, что Украина должна следовать воле Кремля.Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины
Переговоры по Донбассу
- В МИД России 22 января заявили, что Москва могла бы согласиться на участие США в переговорном процессе по Донбассу в том случае, если бы "это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств". Однако судя по политике Вашингтона, считают в РФ, такое развитие событий маловероятно.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 февраля сказал, что он сомневается в возможном расширении Нормандского формата и подключении к переговорному процессу США, так как этого не хотят в Кремле, опасаясь усиления Киева. При этом Вашингтон намерен активно работать по вопросам конфликта на Донбассе.