Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу

Россия не согласится на подключения США к переговорам по Донбассу - Кравчук / УНИАН

Украина выступает в поддержку возможного привлечения США к переговорам в рамках Нормандского формата. Такой шаг усилит процесс и позволит ужесточить влияние на Россию. Однако Москва решительно выступает против такой инициативы и вряд ли когда-нибудь на это согласится. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, администрация Джо Байдена поддерживает украинское государство, и участие Штатов в Нормандском формате в любой форме могло бы положительно отразиться на процессе.

"Я думаю, вопрос об участии США в нормандском формате... Я не знаю, в какой форме... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - полагает Кравчук.

Впрочем, он подчеркнул, что Россия ни в коем случае не согласится на участие США в переговорном процессе по Донбассу. Но это не означает, что Украина должна следовать воле Кремля.Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины

Переговоры по Донбассу