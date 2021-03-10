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В Кремле ответили на заявление Ермака о новом мирном плане по Донбассу

10 марта 2021, 11:51
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Пресс-секретарь президента России заявил, что знать не знает ни о каком плане по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

В России отреагировали на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Украина, Германия и Франция подготовили мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе и представили его РФ.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе, передает РИА Новости.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал Песков.

Ранее агенство со ссылкой на информированный источник сообщало, что на последнем заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Киев не говорил о новых планах.

"Главный план урегулирования (на Донбассе, - ред.) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили", – цитирует российское агентство своего собеседника.

Комментируя заявление Ермака о том, что новый план ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что "Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом".

Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в "нормандском формате" для обсуждения нового плана по урегулированию на Донбассе якобы не было.

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Напомним:

  • 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак, который также представляет Украину на консультациях в нормандском формате на уровне политических советников, заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
  • Ермак добавил, что если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".
  • Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.

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