"Нужно гнать поганой метлой": Гордон резко высказался об "аферисте" Арестовиче

Дмитрий Гордон прокомментировал скандал с Арестовичем / Фото УНИАН

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал скандал вокруг советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который грубо и нецензурно ответил пользователю Facebook на просьбу писать посты на украинском языке.

В частности, Гордон назвал Арестовича "аферистом", потому что тот "менял свои взгляды постоянно в течение целого ряда лет", передает Украина 24.

"Арестович является аферистом, по моему глубокому убеждению (...) Этот человек, на мой взгляд, не имеет убеждений или имеет пророссийские убеждения, потому что невозможно с такой последовательностью менять взгляды и быть таким глупым в своих "убеждениях", — заявил журналист.

Гордон считает, что Арестовича нужно выгнать с должности советника.

"Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие "профессионалы" "защищают" интересы Украины, то интересы Украины страдают. Это случайный пассажир на этом пароходе, и надо от таких людей немедленно избавляться", — сказал он.

Языковой скандал с Арестовичем - о чем ранее писал Главред:

16 марта Алексей Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке. Под постом один из пользователей попросил внештатного советника руководителя Офиса президента написать текст на государственном языке, на что получил крайне грубый ответ. Арестович послал его "на три буквы" и спросил: "Так понятнее?".

Позже Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети. По его словам, он ответил не человеку, а боту.

"Слуга народа" Евгения Кравчук назвала "свинством" сообщение Арестовича, в котором он оскорбил человека за просьбу общаться на украинском языке.

Народный депутат Роман Лозинский ("Голос") инициировал депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отстранения советника Алексея Арестовича от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

К слову, ранее отдельные высказывания Алексея Арестовича уже вызывали бурю негодования. Как сообщал Главред: