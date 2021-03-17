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В Слуге народа прокомментировали скандал с Арестовичем

17 марта 2021, 07:56
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Поведение Арестовича точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров, убеждена Евгения Кравчук.

Арестович
В Слуге народа прокомментировали скандал с Арестовичем / УНИАН

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо и назвала его "свинством".

"Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров. Я думаю, что нам - руководству фракции - стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной степени он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность - ред.)", - рассказала Кравчук в эфире hromadske.

Депутат отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Скандал с Арестовичем – о чем сообщалось ранее:

  • Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать сообщение в социальной сети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя на три буквы.
  • Чуть позже Алексей Арестович рассказал, почему на просьбу писать на украинском языке в Facebook он ответил бранью и обругал матом пользователя соцсети. По его словам, это был достойный ответ человеку на языке, который он понимает.

Слуга народа Алексей Арестович новости Украины Евгения Кравчук
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