В Украине заявили о мощном ответе Европы из-за стягивания войск России

Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ.
Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам, все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.
"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности", - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
В частности, за последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с коллегами из Великобритании, США, Германии, Франции, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Чехии, Польши, Словакии и других стран.
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Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.