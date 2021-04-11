В Украине заявили о мощном ответе Европы из-за стягивания войск России

В МИД Украины высказались о ситуации на границе / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран относительно стягивания Россией войск к украинским границам, все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.

"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности", - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В частности, за последние 11 дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил с коллегами из Великобритании, США, Германии, Франции, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Чехии, Польши, Словакии и других стран.

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Кроме того, он имел разговор с Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

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