В США предупредили Россию о серьезных последствиях из-за Украины

Энтони Блинкен высказался об агрессии России в Украине / Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий в Украине.

"На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины. Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность", – сказал Блинкен в интервью NBC.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.

По словам Блинкена, президент США Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно".

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"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.

Госсекретарь США добавил, что "можете рассчитывать, что он (Байден - ред.) сдержит свое слово".

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