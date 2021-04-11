В США предупредили Россию о серьезных последствиях из-за Украины

В Госдепе США пригрозили России за агрессию на Донбассе.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий в Украине.
"На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины. Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность", – сказал Блинкен в интервью NBC.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.
По словам Блинкена, президент США Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно".
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"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.
Госсекретарь США добавил, что "можете рассчитывать, что он (Байден - ред.) сдержит свое слово".
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что войска России будут базироваться у границ Украины столько времени, сколько это понадобится Москве. Решение о сроках нахождения войск в приграничных с украинским государством районах определят военное руководство страны и президент Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил о том, что Украина не намерена проводить военную операцию с целью освобождения Донбасса и заявил о кампании по распространению ложной информации со стороны России. Киев стремится к миру, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.