Блинкен объяснил слова Байдена о Путине-убийце

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

В интервью The Washington Post Блинкен пояснил, что Байден допускает резкие высказывание (когда он назвал российского коллегу убийцей), руководствуясь политическим прагматизмом.

В то же время госсекретарь США уверяет, что хозяин Белого дома готов к взаимодействию с Россией.

Блинкен отметил, что в вопросе отношений с Москвой Вашингтон придерживается принципа "прагматизма".

Он уточнил, что американское руководство готово к сотрудничеству с РФ "в сферах, представляющих взаимный интерес".

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она делает, и одновременно он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — пояснил Блинкен.

Он добавил, что "обеспокоен" решением Путина о переброске тысячи военных и единиц тяжелого вооружения к украинской границе. В США опасаются, что это попытка "спровоцировать украинцев и испытать Вашингтон — и что это может перерасти в нечто гораздо опаснее".

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: