Блинкен объяснил слова Байдена о Путине-убийце

Госсекретарь США обеспокоен переброской военных и вооружения РФ к украинской границе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.
В интервью The Washington Post Блинкен пояснил, что Байден допускает резкие высказывание (когда он назвал российского коллегу убийцей), руководствуясь политическим прагматизмом.
В то же время госсекретарь США уверяет, что хозяин Белого дома готов к взаимодействию с Россией.
Блинкен отметил, что в вопросе отношений с Москвой Вашингтон придерживается принципа "прагматизма".
Он уточнил, что американское руководство готово к сотрудничеству с РФ "в сферах, представляющих взаимный интерес".
"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она делает, и одновременно он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — пояснил Блинкен.
Он добавил, что "обеспокоен" решением Путина о переброске тысячи военных и единиц тяжелого вооружения к украинской границе. В США опасаются, что это попытка "спровоцировать украинцев и испытать Вашингтон — и что это может перерасти в нечто гораздо опаснее".
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.