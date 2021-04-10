Таран назвал настоящую цель наращивания войск России у границ Украины / УНИАН

Настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

В заявлении Тарана подчеркивается, что Россия пытается продемонстрировать, в том числе ведущим государствам Запада, готовность к применению вооруженной силы относительно Украины.

"Стратегической целью Российской Федерации относительно Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", - уточнил Таран.

Министр убежден, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РФ против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинение Украины в нарушении русскоязычных или "новообращенных" граждан РФ в связи с массовой раздачей паспортов РФ.

"В то же время необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле", - особо отметил глава Минобороны.

Кроме того, Таран считает, что ситуацию можно урегулировать политико-дипломатическим путем.

"Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - отмечается в заявлении.

По мнению министра, события последних двух недель свидетельствуют о необходимости увеличить совместные усилия военных и дипломатов как в Украине, так и на международной арене.

"Прежде всего, это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушающие последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны также подчеркнул, что наиболее убедительным и действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества является "ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе".

Таран подчеркнул, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ) в нынешнем году.

"Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - заявил министр обороны.

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