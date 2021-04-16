Генштаб экстренно обратился к местным властям из-за агрессии РФ

Сейчас ВСУ прогнозируют все возможные варианты развития событий из-за стягивания войск РФ к украинским границам.
В Генштабе призвали представителей органов государственной власти и местного самоуправления не объявлять о создании неопределенных законом военизированных формирований. Такой информацией может спекулировать российская пропаганда, говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
Он отметил, что сейчас ВСУ прогнозируют все возможные варианты развития событий из-за стягивания войск РФ к украинским границам. На фоне этого проводятся сборы резервистов и территориальной обороны.
"Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной", - убежден Хомчак.
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Он призвал желающих защищать территориальную целостность Украины вступать в ряды ВСУ, чтобы пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.
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