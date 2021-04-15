Власти Ивано-Франковска идут на экстренные меры из-за агрессии РФ

На сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.
Власти Ивано-Франковска из-за стягивания российских войск к границам Украины и обострения на Донбассе сформируют отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации, сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.
"(Они, - ред.) в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - отметил Марцинкив.
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По его словам, на сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.
Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщалось:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ. Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.