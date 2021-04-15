Власти Ивано-Франковска идут на экстренные меры из-за агрессии РФ

Руслан Марцинкив создает отряд добровольцев / Украинская правда

Власти Ивано-Франковска из-за стягивания российских войск к границам Украины и обострения на Донбассе сформируют отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации, сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.

"(Они, - ред.) в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - отметил Марцинкив.

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По его словам, на сегодня в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.

Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщалось: