У границы Украины нашли новый огромный лагерь российских войск / УНИАН

Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ. Об этом в интервью ВВС Украина рассказал руководитель CIT Руслан Левиев.

По его словам, с помощью видеозаписей местных жителей расследователи нашли один полевой лагерь под Воронежем. Во время лесной прогулки они внезапно вышло на поле, где размещено большое количество тяжелой военной техники, в том числе танки.

По словам Левиева, это новый лагерь, который был обустроен за последние дни. Но он уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.

"Также на видео мы видим палаточный городок и даже есть полевой госпиталь - палатки со знаком медицинской службы ‒ и кухня. Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска", ‒ говорит эксперт.

По данным Левиева, лагерь находится на расстоянии около 170 километров от украинской границы. "То есть вполне реально для техники сделать марш-бросок за сутки", ‒ прокомментировал он.

Лагерь российских войск возле границы Украины / MAXAR

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