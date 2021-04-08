У границы Украины нашли новый огромный лагерь российских войск

По данным расследователей из проекта CIT, власти России продолжают процесс концентрации своих войск и техники неподалеку от украинской границы.
Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ. Об этом в интервью ВВС Украина рассказал руководитель CIT Руслан Левиев.
По его словам, с помощью видеозаписей местных жителей расследователи нашли один полевой лагерь под Воронежем. Во время лесной прогулки они внезапно вышло на поле, где размещено большое количество тяжелой военной техники, в том числе танки.
По словам Левиева, это новый лагерь, который был обустроен за последние дни. Но он уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.
"Также на видео мы видим палаточный городок и даже есть полевой госпиталь - палатки со знаком медицинской службы ‒ и кухня. Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска", ‒ говорит эксперт.
По данным Левиева, лагерь находится на расстоянии около 170 километров от украинской границы. "То есть вполне реально для техники сделать марш-бросок за сутки", ‒ прокомментировал он.
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Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
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- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.