В Пентагоне сделали заявление о российских войсках у границ Украины / Reuters

Цель действий России, которая накапливает войска вблизи украинской границы, пока остается непонятной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби во вторник, 6 апреля. Он призвал Россию объяснить свои планы.

Кирби подчеркнул, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Кроме того, он назвал действия России вызывающими беспокойство, сообщает Голос Америки.

"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, к которому призывали Минские соглашения ... и к снижению температуры напряжения", - цитирует издание представителя Пентагона.

В то же время Кирби не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

Отметим, ранее Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что, если Украина получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для России. Зеленский подчеркнул, что для Украины НАТО – единственный путь к окончанию противостояния на Донбассе.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: