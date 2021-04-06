В Пентагоне сделали заявление о российских войсках у границ Украины

В Пентагоне призвали Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы с Украиной.
Цель действий России, которая накапливает войска вблизи украинской границы, пока остается непонятной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби во вторник, 6 апреля. Он призвал Россию объяснить свои планы.
Кирби подчеркнул, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Кроме того, он назвал действия России вызывающими беспокойство, сообщает Голос Америки.
"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, к которому призывали Минские соглашения ... и к снижению температуры напряжения", - цитирует издание представителя Пентагона.
В то же время Кирби не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.
Отметим, ранее Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что, если Украина получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для России. Зеленский подчеркнул, что для Украины НАТО – единственный путь к окончанию противостояния на Донбассе.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.