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В США заявили об "ограниченном вторжении" Путина в Украину

14 апреля 2021, 20:44
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Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство".

Россия,флаг
Россия может напасть на Украину / УНИАН

Россия запросто может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. По словам Директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает озабоченность.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ, пишет Reuters.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

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"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом (России - ред.) Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил вблизи Украины - ред.)", - заявил он.

Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщалось:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ. Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.

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