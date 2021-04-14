В США заявили об "ограниченном вторжении" Путина в Украину

Россия может напасть на Украину / УНИАН

Россия запросто может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. По словам Директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает озабоченность.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ, пишет Reuters.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

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"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом (России - ред.) Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил вблизи Украины - ред.)", - заявил он.

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