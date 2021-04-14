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В Слуге народа рассказали, ждать ли нападения России на Украину

14 апреля 2021, 20:09
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По словами Арахамии, Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии.

Давид Арахамия
Давид Арахамия о вооруженном нападении России на Украину / УНИАН

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что президент России Владимир Путин устроил возле границ Украины "демонстрацию силы", чтобы вывести на диалог президента США Джо Байдена.

По словам Арахамии, вероятность вооруженного конфликта РФ близка к нулю.

"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Сил спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины, потому что мы прекрасно понимаем их состояние и ресурсы, сколько на геополитическом уровне", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег.

"Сосредоточено чуть больше 100 тыс. живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - отметил депутат, передает Украина 24.

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Нардеп считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".

"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - добавил Арахамия.

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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:

российские войска Слуга народа Давид Арахамия
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