В США уличили Россию во лжи из-за стягивания войск к границе с Украиной

Войска РФ на границе с Украиной не связаны учениями Запад, которые планируют на сентябрь.
Представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями Запад, как заявляют в Кремле.
По ее словам, учения запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано, и все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения.
"Особо отметим, что Россия указала в своем уведомлении F30, что учения Запад пройдут 10-16 сентября на полигонах Западного военного округа. Их связь с текущей деятельностью маловероятна даже при рассмотрении возможных изменений в планах учений, особенно без обновленного уведомления", - сказала Остриен.
Также США считают, что Украина, безусловно, имеет право быть обеспокоенной этой деятельностью.
"И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", - добавила спецпредставитель.
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В то же время, она заявила, что эскалации со стороны Украины не наблюдалось.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.