В США уличили Россию во лжи из-за стягивания войск к границе с Украиной

Российские войска на границе с Украиной / Reuters

Представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями Запад, как заявляют в Кремле.

По ее словам, учения запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано, и все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения.

"Особо отметим, что Россия указала в своем уведомлении F30, что учения Запад пройдут 10-16 сентября на полигонах Западного военного округа. Их связь с текущей деятельностью маловероятна даже при рассмотрении возможных изменений в планах учений, особенно без обновленного уведомления", - сказала Остриен.

Также США считают, что Украина, безусловно, имеет право быть обеспокоенной этой деятельностью.

"И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", - добавила спецпредставитель.

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В то же время, она заявила, что эскалации со стороны Украины не наблюдалось.

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