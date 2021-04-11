США в ОБСЕ пригрозили России за обострение на Донбассе

В США назвали провокацией действия РФ на Донбассе / Reuters

Отказ России объяснить скопления своих войск у границы с Украиной вызвала в США беспокойство и напомнила ситуацию 2014 года.

"В 2014 году Россия также не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины", - заявила миссия США в ОБСЕ во время инициированного Украиной заседания.

В миссии отмечают, что "в 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украины было обоснованным".

Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года".

"Мы обеспокоены отказом России предоставить необходимую информацию по поводу ее необычной военной деятельности, в соответствии с разделом III Венского документа. Неинформативный ответ России на вопрос Украину — как и ее непрозрачная деятельность на местах — несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительное источник сотрудничества и военной прозрачности", — говорится в заявлении, передает Укринформ.

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США в ОБСЕ отметили, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения являются ни рутинными, ни запланированными".

"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", — заявили в миссии США в ОБСЕ.

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