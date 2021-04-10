Россия отказалась от переговоров с Киевом и ОБСЕ по ситуации с войсками

Украина инициировала в ОБСЕ обсуждение действий России в соответствии с Венским документом.
Москва отказалась от участия в инициированном Киевом специальном заседании в ОБСЕ по вопросу обсуждения действий России относительно перемещения российских войск у границ восточных областей Украины и в оккупированном Крыму.
Как сообщает миссия Литвы в ОБСЕ в Twitter, российские представители проигнорировали мероприятие и отказались объяснять, с чем связано передислокация войск РФ у границ Украины и на территории аннексированного Крыма.
"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - указано в сообщении.
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Кроме того, аналогичную информацию сообщили и в Twitter миссии США при ОБСЕ. Американцы считают, что россияне должны были воспользоваться такой возможностью, чтобы объяснить свои действия.
"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу", - подчеркнули в Вашингтоне.
Войска России у границ Украины
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сделал заявление, согласно которому военные подразделения РФ у границ Украины могут находиться столько времени, сколько понадобится Москве. Решение о сроках базирования российских войск будут принимать военное руководство и президент Путин.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил, что Украина не готовится к якобы "наступлению" на Донбасс, о чем заявляет Россия, и назвал риторику Москвы дезинформацией. При этом он добавил, что украинская армия готова отвечать на любые провокации российской стороны.