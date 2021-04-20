Кулеба сделал тревожное заявление из-за российских войск у границ Украины

Кулеба высказался о ситуации на Донбассе / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга для иностранных медиа заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе остается напряженной но украинским войскам приказано не реагировать на провокации.

По словам главы МИД, численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тысяч военнослужащих.

"Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Украинским войска приказано не реагировать на провокации. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что на протяжении последних нескольких недель российские войска продолжают прибывать к границам Украины.

"Примерно через неделю ожидается, что их численность возрастет до более чем 120 тысяч военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать силы в таком количестве", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что большее беспокойство вызывает тот факт, что Россия стягивает не только военнослужащих, но и десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты.

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Также Кулеба рассказал и о потерях на Донбассе.

"Из тридцати украинских солдат, которые были убиты с января 2021 года, многие были убиты снайперами. Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - добавил Кулеба, обвинив в смерти украинских солдат российских снайперов.

Кулеба отмечает, что одним из первых знаков деэскалации будет повторное обязательство российской стороны соблюдать перемирие.

По словам главы МИД, он пытался поговорить со своим коллегой главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но ему не ответили.

"Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил", - сказал Кулеба.

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