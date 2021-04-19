Кулеба предложил Евросоюзу мощно ударить по России новыми санкциями

Министр иностранных дел Украины предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.
"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.
Автор: Адриана Бубновская