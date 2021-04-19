Кулеба предложил Евросоюзу мощно ударить по России новыми санкциями / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.

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