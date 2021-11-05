Подоляк жестко "присадил" Авакова и закрыл вопрос его отставки

Арсен Аваков критикует власть / УНИАН

В Офисе президента прокомментировали заявления бывшего главы оборонного ведомства страны Арсена Авакова, в которых он критикует нынешнюю власть.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "Бабель" очертил высказывания экс-министра обороны "абсолютно традиционными".

Кроме этого, Подоляк заявил, что Авакову "сложно адаптироваться к жизни без должности" и обвинил Авакова в попытках вернуть власть.

"Это просто психология - люди скучают по власти и по возможностям, которые дает эта власть", - отметил Подоляк.

По его словам, Аваков имел достаточно времени для того, чтобы доказать силу полиции и его "правления", в частности.

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"Именно это мы и наблюдаем на десятках примеров. Разные "бывшие" не смогли адаптироваться к гражданской жизни без адреналина от власти, не смогли найти такую же прибыльную активность, какой была для них политика. И поэтому пытаются вернуться", - резюмировал советник главы ОП.

Напомним, недавно Аваков опубликовал свою первую колонку на "Украинской правде" на тему 2740-го дня защитников Украины, в которой раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".

Также ранее Аваков заболел коронавирусом и призвал своих врагов "не радоваться преждевременно".

Оставка Авакова

Арсен Аваков 13 июля официально подал в отставку. Бывший глава МВД занимал данный пост более 7 лет.

15 июля Верховная Рада официально проголосовала за отставку Авакова. Решение поддержал 291 народный депутат.

На следующий день, 16 июля, Рада поддержала назначение главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Проголосовал "за" 271 парламентарий.