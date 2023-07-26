'Подтягивают силы по линии фронта': в Минобороны рассказали о наступлении россиян

Анна Маляр рассказала, что оккупационная армия России стягивает войска по всем направлениям фронта.

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В Минобороны рассказали о наступлении оккупантов / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне стягивают войска по всем направлениям и всеми силами пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

"На юге, как и на востоке, наши силы обороны сталкиваются с очень мощным сопротивлением врага. Русские стягивают войска по всем направлениям. Кроме того, они подтягивают свои профессиональные подразделения, которые являются наиболее подготовленными. Они стягивают технику и всеми силами пытаются остановить наше наступление", - об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила Анна Маляр.

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Она отметила, что на Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях продолжаются очень активные боевые действия как со стороны врага, так и со стороны украинских защитников. На востоке Украины враг пытается наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Авдеевском направлении они хотят окружить Авдеевку. Заходить в сам город они боятся. Поэтому они уже несколько месяцев подряд пытаются Авдеевку обойти. Сегодня утром они снова пытались двигаться, чтобы обойти Авдеевку, но снова понесли огромные потери", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что враг практически уничтожил Марьинку, но не оставляет цели взять ее под контроль.

По ее информации, на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях враг находится в обороне. На Бахмутском направлении происходит успешное продвижение украинских войск по южному флангу. По северному флангу враг пытается отвоевать свои утраченные позиции.

Маляр отметила, что для того, чтобы отвлечь наши Силы обороны с Бахмутского направления, россияне пытаются активизироваться на Купянском и Лиманском направлениях.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

ВСУ разгатили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

ВСУ добились успеха на южном фронте. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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