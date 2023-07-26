УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

Юлия Куришко
26 июля 2023, 21:28 обновлено 26 июля, 21:37
106
Анна Маляр рассказала, что оккупационная армия России стягивает войска по всем направлениям фронта.

'Подтягивают силы по линии фронта': в Минобороны рассказали о наступлении россиян
В Минобороны рассказали о наступлении оккупантов / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне стягивают войска по всем направлениям и всеми силами пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

"На юге, как и на востоке, наши силы обороны сталкиваются с очень мощным сопротивлением врага. Русские стягивают войска по всем направлениям. Кроме того, они подтягивают свои профессиональные подразделения, которые являются наиболее подготовленными. Они стягивают технику и всеми силами пытаются остановить наше наступление", - об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила Анна Маляр.

видео дня

Она отметила, что на Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях продолжаются очень активные боевые действия как со стороны врага, так и со стороны украинских защитников. На востоке Украины враг пытается наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Авдеевском направлении они хотят окружить Авдеевку. Заходить в сам город они боятся. Поэтому они уже несколько месяцев подряд пытаются Авдеевку обойти. Сегодня утром они снова пытались двигаться, чтобы обойти Авдеевку, но снова понесли огромные потери", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что враг практически уничтожил Марьинку, но не оставляет цели взять ее под контроль.

По ее информации, на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях враг находится в обороне. На Бахмутском направлении происходит успешное продвижение украинских войск по южному флангу. По северному флангу враг пытается отвоевать свои утраченные позиции.

Маляр отметила, что для того, чтобы отвлечь наши Силы обороны с Бахмутского направления, россияне пытаются активизироваться на Купянском и Лиманском направлениях.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

ВСУ разгатили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

ВСУ добились успеха на южном фронте. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Больше интересных новостей:

война в Украине Анна Маляр война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:44 Украина
"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

21:28 Украина
НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

20:51 Политика
Все главные новости

Последние новости

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

Реклама
19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

Реклама
17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

16:48

Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

16:45

Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

16:42

ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

16:29

Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в ТурцииВидео

16:08

Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

16:08

Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря – Минобороны

16:07

"25 февраля он был уже с автоматом": Харчишин трогательно рассказал о сыне-бойце ВСУ

16:02

Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

15:50

Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУВидео

15:31

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

15:22

Гибель нацгвардейца под колесами в Киеве: виновника ДТП взяли под стражу

15:11

Рисковать не стоит: что нельзя готовить в фольге

15:10

Переговоры с РФ и позиция Запада: Загородний объяснил, почему Украина не уступитВидео

Реклама
14:58

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:50

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:35

Нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець": Авраменко указал на ошибки в знаках зодиакаВидео

14:32

Не понравилось: жена подкаблучника-одессита Джигана пересела на ЖигулиВидео

14:29

Гороскоп на завтра 27 июля 2023: Львам – важный совет, Раку - сплетни

14:25

"Почему мне должно быть стыдно?": Матвиенко рассказала про бывшую Мирзояна

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс!Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять