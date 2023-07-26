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"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником Путина

Юлия Куришко
26 июля 2023, 18:53 обновлено 26 июля, 19:04
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Загородний рассказал, есть ли сейчас признаки того, что российскому диктатору ищут замену.
'Наша армия должна быть готова': эксперт объяснил, кто может стать преемником Путина
Загородний рассказал, кто может стать преемником Путина / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео Telegram

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, есть ли уже сейчас признаки того, что российскому диктатору ищут замену и кто может стать преемником Путина.

"Украине интересны любые варианты смены власти в России и ухода Путина. Потому что даже если в России к власти придет какой-то сумасшедший имперец, он не сможет быстро собрать всю вертикаль власти, а потому будет нелегитимным. Пока в России будут заниматься переформатированием, они будут вынуждены выйти из войны с Украиной. И тогда у нас появится окно возможностей на 3-5 лет для решения всех своих вопросов", - подчеркнул Загородний.

Он также добавил, что любой руководитель России принесет и риски, потому что реваншистские настроения в РФ никуда не денутся.

"Мы просто должны быть к этому готовы: наша армия должна быть хорошо подготовлена, нужно успеть вступить в НАТО и тому подобное. Допустим, к власти в России придет условный Навальный и начнет бороться с коррупцией, идти на поводу у Запада. Но это значит, что он сможет построить хорошую армию в РФ, как, например, у Эрдогана", - заявил эксперт.

Если во власти окажется какой-то сумасшедший имперец, он тоже будет бороться с коррупцией и пытаться выстраивать амию так, как нужно, считает Загородний.

"Это все риски для нас. поэтому к этому времени у нас должно быть собственное военное производство, тысяча своих ракет в год, должна быть куча возможностей защищать себя, чтобы мы не зависели от того, что там думают в России, кто там приходит к власти и т.д.", - подытожил политический эксперт.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

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