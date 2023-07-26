В Беларуси 'вагнеровцы' стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

Более 750 объектов военной техники "вагнеровцев" появилось в лагере в Беларуси.

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В Беларуси насчитывается не менее 750 единиц техники "вагнеровцев" / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: Радио Свобода

Служба Planet Labs поделилась спутниковыми снимками лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Очевидно, что на территории террористической компании стало больше техники.

На спутниковом снимке, сделанном утром 25 июля службой Planet Labs, видно около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнер" в селе Цель Осиповицкого района в Беларуси. Именно туда, вероятнее всего, ориентировочно с 15 июля 2023 года направлялись наемники частной военной компании Евгения Пригожина, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

С помощью спутникового снимка, можно сказать, что похожих на технику объектов - всего 754. если среди них и есть тяжелая военная техника, то ее количество - минимальное.

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В Беларуси "вагнеровцы" согнали 750 единиц техники / скриншот: Радио Свобода

На территории лагеря видно по крайней мере:

62 тентованных грузовика;

534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "патриоты", легковые автомобили;

33 автобуса различных модификаций;

99 грузовиков различной модификации, включая платформы с оборудованием, которое в основном кажется строительным;

26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, которые имеют военную окраску. Это могут быть "Уралы", "Камазы" или бронетехника, о чем, например, вчера сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

"Вагнер" в Беларуси

Напомним, что Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь.

В Беларусь перебросили 11-ю колонну "вагнеровцев" с броневиками "Щука". Известно, что сейчас колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев - Чериков). В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий "вагнеровцев" в Беларуси. Угроза, которую пытается создать Россия, укладывается в очень четкую цепочку нагнетания информационной эскалации, пояснил Арестович.

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