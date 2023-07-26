В Беларуси 'вагнеровцы' стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

Служба Planet Labs поделилась спутниковыми снимками лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Очевидно, что на территории террористической компании стало больше техники.
На спутниковом снимке, сделанном утром 25 июля службой Planet Labs, видно около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнер" в селе Цель Осиповицкого района в Беларуси. Именно туда, вероятнее всего, ориентировочно с 15 июля 2023 года направлялись наемники частной военной компании Евгения Пригожина, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
С помощью спутникового снимка, можно сказать, что похожих на технику объектов - всего 754. если среди них и есть тяжелая военная техника, то ее количество - минимальное.
На территории лагеря видно по крайней мере:
- 62 тентованных грузовика;
- 534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "патриоты", легковые автомобили;
- 33 автобуса различных модификаций;
- 99 грузовиков различной модификации, включая платформы с оборудованием, которое в основном кажется строительным;
26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, которые имеют военную окраску. Это могут быть "Уралы", "Камазы" или бронетехника, о чем, например, вчера сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.
"Вагнер" в Беларуси
Напомним, что Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь.
В Беларусь перебросили 11-ю колонну "вагнеровцев" с броневиками "Щука". Известно, что сейчас колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев - Чериков). В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.
Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий "вагнеровцев" в Беларуси. Угроза, которую пытается создать Россия, укладывается в очень четкую цепочку нагнетания информационной эскалации, пояснил Арестович.
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