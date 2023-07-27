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Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

Алексей Тесля
27 июля 2023, 09:50 обновлено 27 июля, 10:09
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Враг может повторно прибегнуть к атакам, предупредила Наталья Гуменюк.
Ракета, Гуменюк
РФ может нанести новый удар по Украине / Коллаж: Главред, Фото: скриншот из видео, "Детектор медиа"

Массированные удары страны-агрессора РФ по Украине могут повториться в ближайшие дни, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Однозначно тактика комбинированных атак для них считается успешной...", — подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

Представитель ОК Сил обороны юга Украины предупредила, что в сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря.

видео дня

"Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры". В то же время, не исключена активность ударных БпЛА", – сообщила она.

Как правило, есть попадание во время такой напряженной работы. Тем более что РФ использовала волнообразную тактику с чередованием различных видов вооружения, и одновременной атаки средствами с разными характеристиками и носителями, отметила глава Объединенного координационного пресс-центра ОК Сил обороны юга Украины.

"Такие атаки будут повторяться, совершенно очевидно. Вероятно, из-за непостоянства погоды будет выдержана определенная пауза, но следующие дни будут достаточно тревожными", – не исключила она.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ранее в Хмельницкой области гремели взрывы. В ночь на 27 июля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет и ударных беспилотников. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Напомним, Олег Жданов спрогнозировал цели нового массированного удара врага. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятность массированных ракетных атак РФ по Украине после удара по Крымскому мосту.

Напомним, недавно РФ ночью атаковала Киев дронами. Российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Больше новостей:

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