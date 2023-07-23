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РФ копит ракеты: Жданов спрогнозировал цели нового массированного удара врага

Алексей Тесля
23 июля 2023, 09:04 обновлено 23 июля, 09:13
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Олег Жданов не сомневается в том, что российские ракеты вскоре снова прилетят на территорию Украины.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов предупредил о вероятности новых ударов РФ / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятность массированных ракетных атак РФ по Украине после удара по Крымскому мосту.

"Не сомневаюсь, что российские ракеты прилетят на территорию Украины, но они бы прилетели в любом случае – и с инцидентом на мосту, и без него. Нынешняя пауза в ракетных ударах обусловлена лишь тем, что, скорее всего, Россия просто накапливает ракеты", — подчеркнул он в интервью Главреду.

В то же время эксперт рассказал о том, куда РФ может направить ракеты в случае нового удара по Украине.

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"Думаю, ударов по каким-то новым местам не будет. Ракетные удары всегда направлены против мирного населения. Всегда. Процент поражения военных объектов минимален. В основном россияне бьют по мирным объектам, городам, скоплениям людей. Что ж, будем ожидать и тренировать нашу ПВО", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.4

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит мощный ракетный удар. Существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине, заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, недавно РФ ночью атаковала Киев дронами. Российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Ранее российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Больше новостей:

Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
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