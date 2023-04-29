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ЗРК Patriot не защитят всю территорию Украины: в ВСУ предложили выход

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 20:21 обновлено 29 апреля, 20:27
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Украине нужно много систем противовоздушной обороны, говорит Юрий Игнат.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Юрий Игнат рассказал о работе ПВО Украины / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Украине необходимы истребители F-16 для усиления защиты территории страны, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Системы противовоздушной обороны не могут покрыть всю территорию Украины, подчеркнул он в эфире телемарафона.

Он обратил внимание на то, что ЗРК Patriot и Samp-T могут работать в радиусе 40 км, а не до 150 км, как в варианте с самолетами и крылатыми ракетами.

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"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot, - ред.), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", — сказал Игнат.

В то же время представитель ВС ВСУ уточнил, что Украине нужно много систем противовоздушной обороны, но они все равно не смогут покрыть всю территорию страны.

"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий" - добавил Игнат.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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