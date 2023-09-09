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Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

Юлия Куришко
9 сентября 2023, 13:06 обновлено 9 сентября, 13:15
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ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений".
Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат
Ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада, 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Россия формирует новые штурмовые отряды на Купянском направлении и привлекают солдат из тыловых подразделений.

"Противник завершает формирование своих штурмовых подразделений на Купянском направлении. Они собирают эти силы из разбитых Силами обороны Востока подразделений и формируют штурмовые отряды", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Представитель также отметил, что ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые не имеют опыта и не имеют отношения к подобному виду боевых действий", в частности приобщают связистов.

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Напомним, что россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Из-за террористических атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

ВСУ повредили важные мосты оккупантов, теперь они не смогут перевозить оружие и технику. Гуменюк считает, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути.

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война в Украине Купянск
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