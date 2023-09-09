Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Россия формирует новые штурмовые отряды на Купянском направлении и привлекают солдат из тыловых подразделений.
"Противник завершает формирование своих штурмовых подразделений на Купянском направлении. Они собирают эти силы из разбитых Силами обороны Востока подразделений и формируют штурмовые отряды", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".
Представитель также отметил, что ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые не имеют опыта и не имеют отношения к подобному виду боевых действий", в частности приобщают связистов.
Напомним, что россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Из-за террористических атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
ВСУ повредили важные мосты оккупантов, теперь они не смогут перевозить оружие и технику. Гуменюк считает, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути.
Больше интересных новостей:
- В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"
- "Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно
- Зеленский не против проведения выборов в 2024 году