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"Это нонсенс": кто мог устроить "прослушку" Залужного - Свитан

Руслана Заклинская
19 декабря 2023, 09:56
Инцидент с прослушиванием главнокомандующего ВСУ указывает на слабые моменты в работе внутренних спецслужб.
'Это нонсенс': кто мог устроить 'прослушку' Залужного - Свитан
Свитан рассказал, кто заинтересован в "прослушивании" главнокомандующего ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Маловероятно, что произошла утечка информации во время возможной попытки прослушать главнокомандующего ВСУ. По словам Свитана, к прослушиванию Залужного могут быть причастны "свои" лица, или агенты влияния изнутри. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью для OBOZ.UA.

Свитан считает, что инцидент может быть результатом внутренних действий агентов, оказывающих влияние на внутренние службы. По его словам, обстоятельства, при которых были найдены устройства для прослушивания, свидетельствуют о возможности политических разборок в пределах страны.

"Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства. Это больше похоже на политические разногласия, чем на влияние врага. Думаю, здесь скорее условная "Безуглая" могла поставить микрофон, чем русские. А враг мог воспользоваться вторичной информацией, но не первичной", - сказал военный эксперт.

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По словам Свитана, обнаружение устройств для прослушивания указывает на слабости в работе внутренних спецслужб. Он считает, что этот инцидент отражает скорее недостатки во внутренних структурах, чем вмешательство врага.

"Поэтому и находят различные подслушивающие устройства, микрофоны и тому подобное – потому что непрофильные службы занимаются несвойственной для них деятельностью внутри структур, к которым они не должны подходить. Поэтому есть смысл разграничения систем безопасности. Почему они пересеклись? Потому что своя разведка не в структуре Генштаба, а в структуре МО. Это нонсенс", - добавил он.

"Прослушка" в офисе Залужного

Напомним, 17 декабря в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку". Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что затрудняет их идентификацию и установку причастных.

Позже Генерал Валерий Залужный подтвердил обнаружение прослушки в одном из своих рабочих кабинетов, который он должен был использовать 18 декабря. Он заметил, что этот кабинет не является постоянным местом его работы.

Как сообщал Главред, обнаружение "прослушки" в рабочем кабинете Залужного может свидетельствовать о проникновение российских шпионов в Генштаб, считает генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан. По его словам, враг стремится получить данные о планировании военных операций и других аспектах военного руководства.

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Валерий Залужный война России и Украины Роман Свитан
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