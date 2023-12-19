'Это нонсенс': кто мог устроить 'прослушку' Залужного - Свитан

Маловероятно, что произошла утечка информации во время возможной попытки прослушать главнокомандующего ВСУ. По словам Свитана, к прослушиванию Залужного могут быть причастны "свои" лица, или агенты влияния изнутри. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью для OBOZ.UA.
Свитан считает, что инцидент может быть результатом внутренних действий агентов, оказывающих влияние на внутренние службы. По его словам, обстоятельства, при которых были найдены устройства для прослушивания, свидетельствуют о возможности политических разборок в пределах страны.
"Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства. Это больше похоже на политические разногласия, чем на влияние врага. Думаю, здесь скорее условная "Безуглая" могла поставить микрофон, чем русские. А враг мог воспользоваться вторичной информацией, но не первичной", - сказал военный эксперт.видео дня
По словам Свитана, обнаружение устройств для прослушивания указывает на слабости в работе внутренних спецслужб. Он считает, что этот инцидент отражает скорее недостатки во внутренних структурах, чем вмешательство врага.
"Поэтому и находят различные подслушивающие устройства, микрофоны и тому подобное – потому что непрофильные службы занимаются несвойственной для них деятельностью внутри структур, к которым они не должны подходить. Поэтому есть смысл разграничения систем безопасности. Почему они пересеклись? Потому что своя разведка не в структуре Генштаба, а в структуре МО. Это нонсенс", - добавил он.
"Прослушка" в офисе Залужного
Напомним, 17 декабря в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку". Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что затрудняет их идентификацию и установку причастных.
Позже Генерал Валерий Залужный подтвердил обнаружение прослушки в одном из своих рабочих кабинетов, который он должен был использовать 18 декабря. Он заметил, что этот кабинет не является постоянным местом его работы.
Как сообщал Главред, обнаружение "прослушки" в рабочем кабинете Залужного может свидетельствовать о проникновение российских шпионов в Генштаб, считает генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан. По его словам, враг стремится получить данные о планировании военных операций и других аспектах военного руководства.
Читайте также:
- Залужный-о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию
- Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос о планах РФ
- Как появилась прослушка в кабинете Залужного