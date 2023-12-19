Катастрофа для Киева: закроют ли мост Метро и будет ли работать "красная ветка"

Мост Метро находится в аварийном состоянии уже как минимум два года. На 2024 год запланированы работы по укреплению опор.

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На работу метрополитена не повлияет выполнение работ по укреплению опор / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

На 2024 год запланированы работы по усилению опор моста Метро в Киеве. И этот процесс не повлияет на работу столичного метрополитена. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Он призвал "не верить лживой информации анонимных Telegram-каналов".

"В Сети распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ", - сказал Кандибор.

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Он акцентировал внимание на том, что работу метрополитена не повлияет выполнение работ по укреплению опор.

"Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме", – подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Ранее глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил, что "красная" ветка киевского метро может быть частично закрыта из-за аварийного состояния моста Метро.

По его словам, мост находится в аварийном состоянии уже как минимум два года. Однако бюджет на проведение капитального ремонта был заложен только в этом году.

"Если экспертиза покажет, что мост Метро нужно будет закрывать (...) что он является аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, который соединяет два берега", — сказал Витренко.

Он добавил, что такой сценарий будет иметь "апокалиптические" последствия для Киева.

"Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — добавил Витренко.

В свою очередь, глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что, несмотря на важность ремонта на мосту, на метрополитен это никак не повлияет.

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом, как говорится, "уставшем" состоянии. Он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит", — заявлял Брагинский.

В Киеве закрыли шесть станций метро

С 9 декабря в столице прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель, и вода подтопила часть подземки.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что существует реальный риск обвала тоннеля. Железнодорожные пути начало заливать водой, а в тоннеле появились большие трещины.

Архитектор Анатолий Фроло сообщил, что следующая техногенная авария в метрополитене Киева может произойти на станции метро Контрактовая площадь. Здесь возможно возникновение чрезвычайной ситуации в туннеле, как ранее произошло на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

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