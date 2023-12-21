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"Путин ходит по лезвию ножа": увеличение расходов на армию может привести к краху РФ - Грант

Руслана Заклинская
21 декабря 2023, 22:52
Британский полковник Грант считает, что Путин находится в опасном положении из-за увеличения расходов России на армию.
'Путин ходит по лезвию ножа': увеличение расходов на армию может привести к краху РФ - Грант
Путин рискует, тратя рекордные средства на оборонный сектор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Путин, запуская рекордный бюджет, фактически втягивает себя в долговременную войну. Его основная цель заключается в истощении Украины и Запада, используя стратегию экономического и военного давления. Путин уже давно говорил об этих намерениях и теперь воплощает их в жизнь. Об этом рассказал полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире "Эспрессо".

Согласно утвержденному бюджету на 2024 год, более трети расходов России будет направлено на армию и оборонно-промышленный комплекс, что на 70% превышает уровень 2023 года.

"Во-первых, хочу сказать, что ничего нового нет в действиях Путина, ведь он уже давно об этом говорит. И он фактически сейчас делает то, что мы от него и ожидали. Путин втянул себя в игру кровавой затяжной войны. Он хочет истощить Украину, истощить Запад. Поэтому в течение этих двух лет он об этом говорит. Мы не должны удивляться этому. Во-вторых, Путин будет тратить треть их бюджета на улучшение оборонного сектора", - сказал Грант.

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По словам эксперта, расходы, которые Путин направляет на укрепление оборонного сектора, вряд ли оставят экономику в стороне. И хотя такие огромные расходы могут принести улучшения в военной сфере, они также могут привести к серьезным проблемам для российской экономики в будущем.

"Беспокоится ли Путин об экономике? Поддержит ли экономика такой рост расходов на военный комплекс? Некоторые могут сказать, что в Северной Корее так делают. А кое-кто скажет, что, может, и народ восстанет, ведь будет упадок страны. Если они хотят иметь такую экономику, которая будет подкреплять военный комплекс, в частности того, в чем нуждается Россия, тратя такие колоссальные суммы денег, то надо понимать, что такие расходы были во времена советщины. Путин фактически рискует, ходит по лезвию ножа, если он тратит столько на оборонный сектор", - добавил он.

Грант подчеркнул, что такая ситуация может сказаться на народе и общем состоянии страны, ведь подобные расходы были типичными во времена советской эпохи и могут стать причиной упадка страны.

Планы Путина

Напомним, Путин готов к ракетной войне со странами НАТО. Однако Россия не планирует открытой войны с Североатлантическим альянсом

Также Путин считает, что западные страны пытались "растерзать" Россию, предлагая поделить ее на части. По его мнению, РФ является "великоватой" для Европы и США.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин сообщил, что Россия не откажется от своих целей в войне против Украины и продолжит наступление на украинские территории. Он считает, что это оправдывается тем, что Захд не отказывается от стратегии сдерживания России.

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Владимир Путин военный бюджет война России и Украины
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