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"Россия слишком большая!": Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

Яна Ставская
19 декабря 2023, 15:12
В больном воображении Путина западные страны сотрудничали с сепаратистами и "пятой колонной".
'Россия слишком большая!': Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей
Путин опозорился новым бредом / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Запад якобы пытался "растерзать" Россию, потому что в современном виде РФ для Европы и США "слишком большая", заявил российский диктатор Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России 19 декабря.

"Я уже много раз говорил и сейчас повторю: такая страна, как Россия, им не нужна. Слишком большая! Поделить надо, себе подченить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют...",- сказал кремлевский глава.

Далее Путин заявил, что Россию якобы хотели поделить на пять частей.

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"И саму Россию, как мы знаем, планировали поделить на части... на пять... Они не скрывали этого. Все обсуждалось открыто, открыто обсуждалось", - сказал он.

В больном воображении Путина сразу же после развала СССР Запад "самым активным образом начал работать в России" и "растягивать образованные независимые государства".

Путин считает, что Запад работал с "российской пятой колонной" и сепаратистами в попытке "развалить" Россию.

На фоне нерешительности Запада продолжать финансировать военную помощь Украине российская армия перешла к новому массированному наступлению на востоке, а сам Путин неоднократно угрожал странам НАТО военной эскалацией.

К примеру, недавно кремлевский диктатор пригрозил Финляндии размещением войск ВС РФ у ее границ - Москва дала знать, что разгневана вступлением Финляндии в Альянс.

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