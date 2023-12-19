'Россия слишком большая!': Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

В больном воображении Путина западные страны сотрудничали с сепаратистами и "пятой колонной".

https://glavred.info/ukraine/rosiya-zavelika-putinu-prividilas-sproba-podiliti-rf-na-p-yat-chastin-10526297.html Ссылка скопирована

Путин опозорился новым бредом / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Запад якобы пытался "растерзать" Россию, потому что в современном виде РФ для Европы и США "слишком большая", заявил российский диктатор Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России 19 декабря.

"Я уже много раз говорил и сейчас повторю: такая страна, как Россия, им не нужна. Слишком большая! Поделить надо, себе подченить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют...",- сказал кремлевский глава.

Далее Путин заявил, что Россию якобы хотели поделить на пять частей.

видео дня

"И саму Россию, как мы знаем, планировали поделить на части... на пять... Они не скрывали этого. Все обсуждалось открыто, открыто обсуждалось", - сказал он.

В больном воображении Путина сразу же после развала СССР Запад "самым активным образом начал работать в России" и "растягивать образованные независимые государства".

Путин считает, что Запад работал с "российской пятой колонной" и сепаратистами в попытке "развалить" Россию.

На фоне нерешительности Запада продолжать финансировать военную помощь Украине российская армия перешла к новому массированному наступлению на востоке, а сам Путин неоднократно угрожал странам НАТО военной эскалацией.

К примеру, недавно кремлевский диктатор пригрозил Финляндии размещением войск ВС РФ у ее границ - Москва дала знать, что разгневана вступлением Финляндии в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.