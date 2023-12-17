Путин перешел к открытым выпадам: одной стране Запада уже угрожает 'проблемами'

Российскому руководству не понравилось вступление Финляндии в НАТО.

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Путин снова угрожает НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Российский диктатор Владимир Путин на фоне "мясных штурмов" своих войск на войне против Украины перестал прятаться под масками "доброжелателя" и перешел к открытым угрозам странам Запада, в том числе Финляндии.

В комментарии своему ручному пропагандисту Зарубину Путин пожаловался, что до вступления Финляндии в НАТО у РФ с ней были "сердечные" отношения.

Путин пригрозил, что будет концентрировать войска ВС РФ у границ Финляндии.

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"Затащили в НАТО Финляндию. У нас, что, были какие-то с Финляндией споры, в том числе и территориального характера? Все они (споры - Главред) давно решены. Самые добрые, самые сердечные были отношения. Проблем не было, а теперь будут, потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", - пожаловался Путин.

Путин угрожает Финляндии - смотрите видео:

Россия и НАТО

В декабре американский президент Джо Байден на фоне задержки утверждения новой помощи Украине предупредил конгрессменов о возможной войне России с НАТО.

"Если Путин захватит Украину - он не остановится. Он будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим то, что мы не хотим видеть сейчас - что американские военные воюют с российскими военными", - заявил тогда Байден.

Это же ранее отмечал Зеленский. Украинский глава призвал действовать Запад и приложить усилия, чтобы украинская армия получила все необходимое для победы над врагом.

По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

Из-за резкого падения Конгрессом США поддержки Украины у России наметился шанс победить в агрессии, писали западные СМИ. Аналитиков беспокоит, в том числе, отсутствие помощи на уже продолжающееся контрнаступление ВСУ.

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