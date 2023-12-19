Что будет с Украиной и США в случае победы Путина: СМИ раскрыт неутешительный прогноз

Последствия победы Владимира Путина в войне против Украины будут намного глубже, чем последствия вывода войск США из Афганистана, уверены опрошенные Bloomberg источники в политических кругах НАТО.
В ближайшей перспективе Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территорий и разрушить больше инфраструктуры Украины. Не имея возможности защитить себя, Киев будет вынужден пойти на сделку с Москвой на условиях Путина.
Даже утверждения дальнейшей военной помощи США, но в малых объемах, не приведет к серьезному прорыву на поле боя в 2024 году. Однако источники Bloomberg не исключают, что борьба Украины и России будет продолжаться еще долгие годы.
В кругах экспертов также допускают, что Россия после двухлетнего возобновления силы может напасть на страны Балтии, тогда как уверенность в поддержке США резко падает.
Кроме того, говорится в материале, победа Путина спровоцирует новый поток беженцев в ЕС, что усугубит напряжение между членами Евросоюза и внутри этих стран.
Наконец украинское сопротивление рискует перейти в партизанские движения, что сделает восточную границу Европы нестабильной на многие годы.
Из-за падения доверия к США и их нерешительности некоторые страны Евросоюза могут попытаться укрепить отношения с самой Россией и Китаем.
Украине не хватает оружия
Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.
В то же время ВСУ приходится перераспределять остатки боеприпасов и отказываться от некоторых военных операций.
По мнению эксперта Тараса Загороднего, в 2024 году США все же примут военную помощь Украине, но в малых объемах, а Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре.
Единственным выходом из сложившейся ситуации Загородний считает максимальную милитаризацию общества, в том числе переход экономики на "военные рельсы" и развитие мощностей отечественного ВПК.
По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.
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