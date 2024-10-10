Захватить Донбасс и нацелиться на три региона: названы планы Путина до зимы

Войска агрессора России намерены продвинуться, в том числе, и на Харьковском направлении, считает Василий Богдан.

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Путин "собрался" атаковать еще три области Украины после Донбасса - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Российские оккупанты в рамках своей текущей наступательной кампании будут стремиться любой ценой выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В последующем они планируют продвинуться на Запорожском и Николаевском направлениях, а также подтянуться на Харьковском направлении. Об этом заявил ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

В эфире Эспрессо он рассказал, что такие планы у войск РФ до наступления зимы.

"Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", - отметил Богдан. видео дня

По словам аналитика, тактические позиционные бои, которые идут сейчас –закономерное явление, которое не должно вызывать панику.

"Напротив, это свидетельствует о силе, мощи, готовности и решительных намерениях ВСУ относительно кардинального отпора РФ", - подчеркнул Василий Богдан.

Война России против Украины – что происходит на поле боя:

В Купянском районе – обострение, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, оккупантам удалось продвинуться на некоторых участках фронта. ДРГ врага уже добиралась до реки Оскол. Нужно принимать необходимые решения.

Боец ВСУ Егор Фирсов раскрыл планы Путина на октябрь-ноябрь.

Как полагает военнослужащий, российские оккупанты будут пытаться либо обойти, либо окружить Покровск Донецкой области.

Войска РФ перешли в наступление в Курской области, и штурмуют Любимовку, рассказал "Алекс".

Оккупанты в ходе боев применили около 30 единиц военной техники.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над множеством населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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