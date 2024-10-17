"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

Экс-главнокомандующий ответил, поддерживает ли план президента, по которому Украина должна бороться против достаточно мощной коалиции РФ.

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Залужный убежден, что в войне не может быть никаких прогнозов / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скрин с видео

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые высказался об окончании войны и целесообразности использования плана победы.

Во время выступления в Chatham House в Лондоне он выразил поддержку плана, который представил Владимир Зеленский для победы Украины в войне. Залужный отметил, что сейчас Украина борется не просто против страны-агрессора России, а против мощной коалиции, в которую входят Китай, Иран и Северная Корея.

"Есть все предчувствия, что эта коалиция будет увеличиваться", - предположил посол Украины.

видео дня

Поэтому, по мнению Залужного, вполне правильным и логичным было создать план победы, где прописаны четкие шаги не только для Украины, но и всех стран, заинтересованных в том, чтобы война остановилась.

Прогнозировать дату окончания войны экс-глава не стал, ведь, по его словам, трудно делать прогнозы в войне, тем более, что без глобальной стратегии от партнеров Украине действовать трудно.

"Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это", - подчеркнул он.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

План победы Украины - что известно

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина в рамках плана победы предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет, способный обеспечить защиту от любой военной угрозы со стороны России.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

На заседании Европейского совета он уточнил, что этот шаг направлен на то, чтобы либо заставить Россию сесть за стол переговоров, либо обеспечить возможность уничтожения ее военных объектов в случае дальнейшей агрессии.

Напомним, что План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки.

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