"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые высказался об окончании войны и целесообразности использования плана победы.
Во время выступления в Chatham House в Лондоне он выразил поддержку плана, который представил Владимир Зеленский для победы Украины в войне. Залужный отметил, что сейчас Украина борется не просто против страны-агрессора России, а против мощной коалиции, в которую входят Китай, Иран и Северная Корея.
"Есть все предчувствия, что эта коалиция будет увеличиваться", - предположил посол Украины.
Поэтому, по мнению Залужного, вполне правильным и логичным было создать план победы, где прописаны четкие шаги не только для Украины, но и всех стран, заинтересованных в том, чтобы война остановилась.
Прогнозировать дату окончания войны экс-глава не стал, ведь, по его словам, трудно делать прогнозы в войне, тем более, что без глобальной стратегии от партнеров Украине действовать трудно.
"Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это", - подчеркнул он.
Кто такой Валерий Залужный?
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
План победы Украины - что известно
Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина в рамках плана победы предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет, способный обеспечить защиту от любой военной угрозы со стороны России.
На заседании Европейского совета он уточнил, что этот шаг направлен на то, чтобы либо заставить Россию сесть за стол переговоров, либо обеспечить возможность уничтожения ее военных объектов в случае дальнейшей агрессии.
Напомним, что План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки.
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