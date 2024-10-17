"Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением

Залужный заявил, что причиной этого стали задержки с поставками оружия от Запада.

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Залужный заявил, что зятяжной войны избежать не получится / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Валерий Залужный

Украина пока не может избежать состояния "затяжной" войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Kyiv Independent.

Все из-за того, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву необходимое вооружение, из-за чего ВСУ не смогли добиться "значительных успехов в разгроме РФ".

"В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется... практически невозможным", — сказал Залужный. видео дня

Завершение войны - последние новости

Напомним, президент Украины заявил, что ситуация на фронте позволяет надеяться на завершение войны не позднее 2025 года. Зеленский прежде всего рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что у цивилизованного мира есть возможность положить конец российской агрессии в Украине и справедливо закончить войну.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что война в Украине может завершиться в 2025 году, но для этого нужны будут решительные шаги. По его словам, нужна тяжелая дипломатическая работа, которая будет включать улучшение ситуации на фронте и военно-дипломатические усилия для реализации Плана мира.

План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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