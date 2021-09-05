Первая ракетка Украины сенсационно вышла в четвертьфинал US Open

Элина Свитолина попала в четвертьфинал US Open/ Фото Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в четвертьфинал US Open. Она обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп в 1/8 финала турнира "Большого шлема". К слову, Халеп сейчас занимает в мировом рейтинге 13-е место.

Свитолина, играя под пятым номером, обыграла Халеп в двух сетах. Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что Свитолина впервые в 2021 году пробилась в четвертьфинал на турнирах "Большого шлема".

Однако на US Open лучшим результатом Элины пока остается выход в полуфинал, который она свершила в 2019 году.

В 1/4 финала Свитолина будет играть с победительницей матча Анжелик Кербер из Германии.

Напомним, Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходили в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.

Свитолина в матче за третье место Олимпийских игр-2020 переиграла Елену Рыбакину из Казахстана 1:6, 7:6, 6:4. При этом украинская спортсменка отдала первый сет и уступала в третьем 0:3.