Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе

Элина Свитолина завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020/ Фото Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.

Свитолина в матче за третье место Олимпийских игр-2020 переиграла Елену Рыбакину из Казахстана 1:6, 7:6, 6:4. При этом украинская спортсменка отдала первый сет и уступала в третьем 0:3, говорится в сообщении Международной федерации тенниса в Twitter.

Отметим, Рыбакина из Казахстана занимает 20-тую позицию в рейтинге WTA, Свитолина - шестая.

Медали Украины на Олимпиаде-2020