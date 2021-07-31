Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020.
Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.
Свитолина в матче за третье место Олимпийских игр-2020 переиграла Елену Рыбакину из Казахстана 1:6, 7:6, 6:4. При этом украинская спортсменка отдала первый сет и уступала в третьем 0:3, говорится в сообщении Международной федерации тенниса в Twitter.
Отметим, Рыбакина из Казахстана занимает 20-тую позицию в рейтинге WTA, Свитолина - шестая.
Медали Украины на Олимпиаде-2020
- Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
- Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
- Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
- Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.
Автор: Анна Багрий