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Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 10:54 обновлено 16 июля, 10:54
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Британская разведка заявила, что Кремль до сих пор не может решить будущее ЧВК "Вагнера". Часть боевиков, возможно, отправится в Африку.
Великобритания, Пригожин
Есть информация, что часть ППК "Вагнера", по всей вероятности, вернется в Африку - британская разведка / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Путинские приспешники в Кремле и военное руководство страны-агрессора РФ до сих пор не могут прийти к соглашению о будущем ЧВК "Вагнера" после неудачного бунта Евгения Пригожина в июне. Об этом сообщается со ссылкой на данные британской разведки на странице Минобороны Соединенного Королевства в сервисе микроблогов Twitter.

Есть информация, что часть ЧВК "Вагнера", по всей вероятности, вернется в Африку.

"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", – заявил разведчик.

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Еще 12 июля Минобороны РФ сообщило, что "вагнеровцы" передали армии 2 тысячи единиц техники – в том числе танки. Разведка отмечает, что по состоянию на 15 июля, по крайней мере, небольшая группа наемников "Вагнера" прибыла в Беларусь.

При этом ряд групп в социальных сетях, связанных с "Вагнером", возобновили свою деятельность. И уже сосредоточились на деятельности ЧВК в Африке.

"Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", – говорится в сообщении.

Военный мятеж ЧВК Вагнер

Ранее главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с Министерством обороны оккупантов России в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил ведомство агрессора в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В отместку Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Напомним, ЧВК Вагнер без боя захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округа. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались наносить удары по вагнеровцам.

Колонны Вагнер стремительно двигались в сторону Москвы, но до столицы страны-агрессора России так и не дошли. Пригожин остановил свою ЧВК по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко и главой ФСБ Бортниковым. В результате Пригожина вместе с частью группировки Вагнер отправили в Беларусь.

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