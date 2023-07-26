"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

В Украине не будут терпеть коррупцию и госизмену в то время, как наша страна вынуждена целыми днями искать оружие для защиты от РФ, подчеркнул президент.

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Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах в разгар войны/ коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он не будет терпеть коррупцию или измену в государственных делах в то время, как его страна находится в постоянном поиске средств для защиты от российских оккупантов.

Об этом пишет Reuters. В издании отмечают, что украинский президент резко отреагировал на два знаковых дела в Украине – арест одесского военкома, которого обвинили в массовых хищениях, а также арест депутата Верховной Рады, которого подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором Россией.

Издание напомнило, что Зеленский в прошлом месяце объявил о планах провести аудит военкоматов в Украине для того, чтобы искоренить коррупцию.

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При этом президент Украины заявил, что такие факты коррупции в нашем государстве разозлили также рядовых украинцев, которые поддерживают усилия Украины в борьбе против российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что украинские чиновники не могут становиться в оппозицию к государству.

"Позвольте мне предупредить всех членов парламента, чиновников и всех, кто работает государственным служащим. Когда ты целыми днями ищешь оружие для страны, когда всё внимание приковано к тому, есть ли артиллерия, ракеты и беспилотники, ты чувствуешь ту моральную силу, которую дали Украине наши воины. Никто не простит депутатам, судьям, военным или любым другим должностным лицам, что они стали в оппозицию к государству", – заявил украинский президент.

Кроме этого, он также отметил, что больше не будет терпеть поведение народных депутатов, которые "из-за какой-то личной выгоды" отказываются поддерживать законодательство, которое необходимо для подготовки Украины к вступлению в Евросоюз.

"Я больше не хочу видеть таких отказов. Никто не хочет этого видеть. Украина больше не имеет на это времени", – подчеркнул Зеленский.

Дело одесского военкома Борисова

Напомним, вокруг Одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация, что в разгар войны руководитель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов приобрел дорогое имущество за рубежом. В частности, он купил и записал на свою мать виллу в испанской Марбелье за 3 млн 950 тыс. евро, а также там же купил офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После того, как эта информация выплыла, президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Борисова, а затем его с позором уволили.

25 июля суд взял Евгений Борисова под стражу с возможностью выйти под залог в размере 150 миллионов гривен. "Военком" пытался откосить от ареста, ссылаясь на состояние своего здоровья, но не получилось

Арест депутата ВР по подозрению в сотрудничестве с РФ

Депутата Верховной Рады Украины Александра Пономарева арестовали по обвинению в государственной измене. Его подозревают в сотрудничестве с Россией на оккупированном юго-востоке. Сам он отрицает, что в прошлом сотрудничал с оккупантами.

Пономарев был избран в ВР от политической партии, которая сейчас является запрещенной в Украине и которую обвиняют в связях со страной-агрессором Россией. Печерский районный суд Киева принял решение взять нардепа под стражу без права внесения залога.

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